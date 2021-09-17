Мета футбольного клубу "Нива" (Бузова) - грати у Другій лізі України з наступного сезону. Про це в інтерв'ю Spot.ua повідомив президент "Ниви" Октай Ефендієв, який очолив клуб в 2019 році.

У поточному сезоні "Нива" завоювала перші трофеї: виграла турнір Меморіал Кирсанова і Кубок Київської області. Бузовчани успішно виступають в чемпіонаті і кубку України серед аматорських команд. Здобувши дві перемоги в матчах з київським "Атлетом", команда вийшла в 1/4 фіналу Кубка України.

У літнє трансферне вікно "Нива" посилилася півзахисником Денисом Балацьким та захисником Олегом Чоботарем з ФК "Полісся" (Ставки), а також воротарем Данилом Тумко і нападаючим Олександром Ярмаком з ФК "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка).

"Склад оцінюю, як сплав молодості і досвіду. Перед командою завжди стоїть завдання перемагати. Цей сезон не виняток. Наша мета - перемога у всіх турнірах, в яких команда бере участь", - зазначив Октай Ефендієв. Найамбітніша мета клубу в 5-річній перспективі - вихід в Прем'єр-лігу України. Завдання на наступний сезон - вихід до Другої ліги.

Нагадаємо, в 2017 році "Нива" фактично перестала існувати. Тільки з приходом інвестора клуб вдалося відродити.

"До мене звернулися місцеві футболісти. Вони хотіли відновити клуб, хотіли грати в футбол і представляти рідне село на змаганнях. Я з великим бажанням підтримав цю ідею, оскільки у самого давно була мрія з нуля створити зоряну футбольну команду. Я побачив вогонь в очах бузівських хлопців. "Нива" на той момент була найслабшою в Києво-Святошинському районі як за досягненнями, так і за фінансово-матеріальним забезпеченням", - розповідає Октай Зіяєвич.

Інвестор за півроку створив інфраструктуру: побудував стадіон "Бузова-Арена" зі штучним покриттям на 253 людини, навчально-тренувальну базу, закупив транспорт, екіпіровку, тренувальне обладнання. У планах - будівництво стадіону з натуральним газоном на 2000 глядачів.