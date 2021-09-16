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Вернидуб: В Україні невеликий ліміт на легіонерів, і клуби грають у Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:10 205 0
Наставник виступає проти жорсткого ліміту на легіонерів
Вернидуб: В Україні невеликий ліміт на легіонерів, і клуби грають у Лізі чемпіонів
#Вернидуб, #Шериф

Джерело - Спорт-Експрес.

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб вважає, що занадто жорсткий ліміт на легіонерів не є плюсом для команд.

Про це заявив сам фахівець.

"Думаю, все-таки той ліміт, який є в Росії, шкодить. В Україні теж є ліміт, але він незначний. Шахтар і Динамо тому і є завжди учасниками ЛЧ. Шахтар не раз виходив з групи ЛЧ. Та робота Шахтаря, яку він проводить, яка кількість бразильців була продана, і в які ТОП-клуби - Баварію, Манчестер Сіті.

У Росії, на жаль, просто тягнуть футболістів за вуха. Розуміють, що вони все одно знайдуть собі роботу за величезні гроші, а на поле виходять і не допрацьовують. У Шерифа по-хорошому голодні до футболу. Вони теж хочуть добре заробляти гроші, не просто отримувати, а саме заробляти.

У нас майже немає футболістів старше 30 років, максимум - 27. Може, якщо ліміт зміниться, щось зміниться", - сказав Вернидуб.

У матчі проти Шахтаря в стартовому складі Шерифа (2:0) були лише легіонери. При цьому у Шахтаря в єврокубках зазвичай в старті виходять два українці - Анатолій Трубін/Андрій Пятов і Микола Матвієнко.

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