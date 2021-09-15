Шахтар сенсаційно програв Шерифу Вернидуба у першому турі Ліги чемпіонів

Кріштіану зробив дві результативні передачі

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років донецький Шахтар на виїзді зустрічався з Шерифом, головним тренером якого є український фахівець Юрій Вернидуб.

Гірники сенсаційно зазнали поразки з рахунком 0:2. У складі господарів Кріштіану асистував Траоре та Янсане, які забили по голу у ворота Пятова.

Ліга чемпіонів-2021/22

Груповий етап

1 тур, 15 вересня

Група D

Шериф - Шахтар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Траоре А., 2:0 - 62 Янсане

Шериф: Гіоргос Атанасіадіс, Даніло Арбодела, Адама Траоре, Франк Кастаньеда (Бобан Ніколов 85), Фернандо Пейшоту, Крістіану, Джуасурбек Яхшібоев (Бруно Феліпе Соуза да Сілва 67), Едмунд Аддо (Стьепан Раделичі 85), Дімітріс Коловос (Момо Янсане 54), Себастьян Тілль, Густаво Дуланто

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Марлон, Майкон де Андраде, Маркос Антоніо (Алан Патрік 65), Тете (Марлос 46), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре, Ісмаїлі, Педріньйо, Фернандо дос Сантос Педро (Михайло Мудрик 65)

Попередження: Густаво Дуланто 42