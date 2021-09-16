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Пятов відреагував на сенсаційну поразку Шахтаря від Шерифа

Сьогодні 10:31 197 1
Андрій Пятов прокоментував поразку Шерифу
Пятов відреагував на сенсаційну поразку Шахтаря від Шерифа
#Шахтар, #Пятов

Джерело - uefa.com.

Шахтарю не пощастило у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа.

Про це розповів голкіпер гірників Андрій Пятов.

"Сказати, що ми погано грали? Ні, ми створювали і удари, і кутові, нагнітали. Але це футбол, десь не залетіло, а десь би залетіло, напевно, впевненість б відчули. Тут гра може перевернутися в будь-який момент.

Якщо ти отримуєш упевненість, забиваючи гол, звичайно, то вже по-іншому. А так бачите, м'яч не йшов у ворота. Ми вже починали нервувати. Припустилися помилки, пропустили другий гол і все", - сказав П'ятов.

Раніше, Шахтар сенсаційно програв Шерифу Вернидуба у першому турі Ліги чемпіонів.

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