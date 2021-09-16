Реал здобув важливу перемогу над Інтером у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Після перерви ми надали Вінісіусу більше свободи дій, і це багато змінило. Інтер дуже інтенсивно грав у першому таймі, але в другому таймі зменшив оберти. З виходом Родріго на поле ми змогли краще задіяти фланги. Ми знали, що нам доведеться нелегко і вистраждали цю перемогу. У цієї команди не тільки високий клас, у неї є зарядженість на результат, а це найголовніше.

Це дуже важлива перемога, дуже непроста, важка. Зіграли в цілому добре, хоча я бачив помилки. Настрій був хороший. В обороні відпрацювали непогано. У першому таймі захищалися досить глибоко, але це не так важливо, потрібно захищатися, щоб було більше можливостей для контратак. Правда, в першому таймі ми недостатньо добре контратакували", - сказав Анчелотті.