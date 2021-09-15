 Брюгге відібрав очки у ПСЖ, Аякс знищив Спортінг. Результати матчів Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге відібрав очки у ПСЖ, Аякс знищив Спортінг. Результати матчів Ліги чемпіонів

Вчора 23:57 265 0
Соболь зробив результативну передачу у матчі з ПСЖ
Брюгге відібрав очки у ПСЖ, Аякс знищив Спортінг. Результати матчів Ліги чемпіонів
#ПСЖ, #Юрюгге, #МС, #Соболь, #Зінченко, #Аякс

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися шість матчів.

Ліга чемпіонів-2021/22
Груповий етап
1 тур, 15 вересня
Група А

Брюгге - ПСЖ 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Еррера, 1:1 - 27 Ванакен

Манчестер Сіті - Лейпциг 6:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 16 Аке, 2:0 -28 Мукіеле (авт), 2:1 - 42 Нкунку, 3:1 - 45+2 Марез (пен), 3:2 - 51 Нкунку, 4:2 - 56 Гріліш, 4:3 - 73 Нкунку, 5:3 - 75 Канселу, 6:3 - 86 Жезус

Група В

Атлетіко - Порту 0:0

Ліверпуль - Мілан 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 9 Томорі (авт), 1:1 - 42 Ребич, 1:2 - 44 Діас, 2:2 - 49 Салах

Група С

Спортінг - Аякс 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 2 Алле, 0:2 - 9 Алле, 1:2 - 33 Паулінью, 1:3 - 39 Бергхюйс, 1:4 - 51 Алле, 1:5 - 63 Алле

Група D

Інтер - Реал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Родріго

Раніше, Шахтар сенсаційно програв Шерифу Вернидуба у першому турі Ліги чемпіонів.

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