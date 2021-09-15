Бельгієць відновлюється після травми

У нападника Динамо Ібрагіма Каргбо, який відновлюється після травми, є пропозиції від інших клубів.

Про це заявив його агент Дмитро Селюк.

"Ібрагім уже розпочав робити легкі пробіжки. Думаю, 17 вересня у нього буде МРТ і тоді він отримає чіткий план фізичної підготовки. Зараз все в порядку, потрібно відновлювати функціональний стан. Місяць-півтора і він буде готовий. Ібрагім - боєць. У нього є кілька пропозицій, в тому числі з Бельгії, але травма призупинила всі переговори. Все-таки, це гравець молодіжної збірної Бельгії - інтерес до нього є", - сказав Селюк.

Каргбо перейшов в Динамо на початку 2020 року, а минулий сезон відіграв на правах оренди в Олімпіку, забивши три голи у 21 матчі.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.