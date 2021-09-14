 Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів

Вчора 23:53 469 0
Матч завершився без забитих голів
Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів
Фото - Олександр Приходько
#Динамо, #Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років київське Динамо зустрічалося з португальською Бенфікою.

На 9-ій хвилині зустрічі голкіпер гостей парирував удар Шапаренка зі штрафного. На сороковій хвилині Рафа Сілва намагався перекинути голкіпера киян, але м’яч опустився на сітку воріт. Через хвилину Бойко парирував удар Яремчука. На 56-ій хвилині Бойко намертво спіймав м’яч після удару Евертона. У компенсовані хвилини матчу Шапаренко забив гол, але після перегляду VAR взяття воріт було відмінено.

Ліга чемпіонів-2021/22
Груповий етап
1 тур, 14 вересня
Група Е

Динамо - Бенфіка 0:0

Динамо: Бойко, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков (Караваєв 76), Де Пена (Вербіч 76), Шкурін (Гармаш 60)

Бенфіка: Влаходімос, Отаменді, Вертонген, Морато, Жілберто (Лазаро 59), Вайгль, Жоау Маріу (Таарабт 86), Грімальдо, Рафа Сілва (Піцці 90), Евертон (Радоньїч 59), Яремчук (Дарвін Нуньєс 59)

Попередження: Сидорчук 52, Забарний 73, Гармаш 82 - Рафа Сілва 21, Яремчук 44, Вайгль 71

Раніше, Динамо знищило Бенфіку в Юнацькій лізі УЄФА.

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