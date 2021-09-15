Динамо цікавиться колишнім хавбеком Шальке

У послугах футболіста також зацікавлений Аль-Айн

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо цікавиться 26-річним півзахисником Набілем Бенталєбом.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Крім киян у послугах футболіста збірної Алжиру зацікавлений Аль-Айн, який тренує Сергій Ребров. А також один неназваний російський клуб.

Останнім клубом алжирця був Шальке, який він залишив влітку після вильоту команди з Бундесліги. За клуб з Гельзенкірхена Набіль провів 107 матчів, де забив 19 голів і виконав 9 гольових передач.

Хавбек відомий за виступами за Ньюкасл і Тоттенгем. Він також є вихованцем шпор.

Портал Transfermarkt.ru оцінює футболіста у 2 млн євро.

Нагадаємо, Крістал Пелес сенсаційно розгромив Тоттенгем у 4 турі АПЛ.