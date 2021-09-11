Крістал Пелес сенсаційно розгромив Тоттенгем у 4 турі АПЛ

Із 58-ої хвилини матчу Тоттенгем грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем на виїзді програв Крістал Пелесу.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів, які з 58-ої хвилини грали у більшості (Танганга отримав друге попередження). Відзначимо, що для Тоттенгема це перша поразка у сезоні. Раніше лондонці здобули три перемоги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

4 тур, 11 вересня

Крістал Пелес - Тоттенгем 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Заха (пен), 2:0 - 84 Едуар, 3:0 - 90+3 Едуар

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