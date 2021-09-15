Український нападник Бенфіки Роман Яремчук ще не адаптувався у португальському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя адаптація? Я не адаптувався ще. Навіть не показую 50% від того, що показував у Генті. Забиваю, це так, але є багато різних речей, які дуже складні. Але я в процесі, це нормально. Спасибі Бенфіці, мене всі підтримують.

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Хто переїжджає в нову країну чи команду рівня Бенфіки, розуміє, про що я говорю. На моїй позиції конкуренція дуже висока. Футболісти по 20 млн коштують, кожен грає за збірну, голодний, хоче грати. Це дуже непросто", – резюмував Яремчук в ефірі MEGOGO.