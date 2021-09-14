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Де Дзербі: Ми поважаємо Шериф, адже він зміг потрапити до групи Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:25 229 0
Фахівець оцінив суперника на передматчевій пресконференції
Де Дзербі: Ми поважаємо Шериф, адже він зміг потрапити до групи Ліги чемпіонів
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

У складі молдовського Шерифа є хороших і швидкісних гравців.

Про це заявив наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Вернидуб хороший тренер. Не завжди все залежить від тренерів, а й від гравців. У Шерифа чимало футболістів хороших і швидкісних. Ми поважаємо цю команду, адже вона змогла потрапити до групи Ліги чемпіонів.

Ми готові грати цей матч, він дуже важливий для нас. Не думаю, що нам потрібно мотивувати гравців, вони прекрасно знають, що самі повинні шукати цю мотивацію на подібні зустрічі. Нам треба бути сконцентрованості, не думати про те, що ми фаворити, потрібно налаштовуватися на будь-якого суперника.

Чи не дивлюся на це, мені не важливо з ким грати. На папері Інтер і Реал сильніший за нас, але ми можемо як і програти їм, а можемо і виграти будь-якого свого суперника по групі.

Соломона замінить або Фернандо, або Мудрик. Я вже знаю хто, але не скажу", - зазначив Де Дзербі.

Матч відбудеться в середу, 15 вересня. Початок - о 19:45.

Раніше, на матч з Шерифом Шахтар взяв 24 гравців.

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