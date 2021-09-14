Шахтар взяв 24 футболісти на матч з Шерифом

Команда вирушила в Молдову

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар відправився до Молдови, де завтра команда Роберто Де Дзербі проведе матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

У списку гравців немає травмованих воротаря Анатолія Трубіна і захисника Сергія Кривцова. З релігійних причин відсутній Манор Соломон. Крім того, немає Євгена Коноплянки.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Пузанков.

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо.

Форварди: Траоре, Сікан, Фернандо.

Матч відбудеться 15 вересня, початок о 19:45.