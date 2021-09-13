Барселона - Баварія: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Барселона прийме Баварію у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Барселона прийме Баварію у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.