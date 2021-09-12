Глава Ла-Ліги: Мессі не заслужив такого відходу з Барселони

На думку функціонера, аргентинець є найкращим футболістом в історії

Джерело - Diario Sport.

Відхід Ліонеля Мессі з Барселони став більш болючим для Ла-Ліги ніж перехід Роналду з Реала в Ювентус.

Про це заявив президент іспанського чемпіонату Хав'єр Тебас.

"Те ж стосується відходу Роналду, Гвардіоли або Моурінью. Ми знали, що одного разу це станеться. Нам пощастило мати двох найкращих футболістів світу в двох кращих командах світу. Ла Ліга змогла скористатися цим, щоб вийти на світову передову", - заявив функціонер.

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"Можливо, відхід Мессі був трохи більш болючим, тому що особисто я вважаю його найкращим в історії, і він не заслужив такого відходу не тільки з Барси, але і з Ла-Ліги", - сказав Тебас.

Нагадаємо, Барселона зменшила зарплатну відомість на 145 мільйонів.