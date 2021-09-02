Джерело - sport.ua.
Барселона через важке фінансове становище минулого літа зуміла розвантажити платіжку на 145 мільйонів євро.
Про це повідомляє Marca.
Велика частина цієї суми припала на відхід Ліонеля Мессі в ПСЖ і повернення Антуана Грізманна в Атлетіко. Клуб сподівався позбутися ще й Філіппе Коутінью, але підписати бразильця охочих не знайшлося.
Новий президент клубу Жоан Лапорта сподівається, що це буде першим кроком до відновлення фінансової стабільності.
Через економічну ситуацію Барселона влітку в основному підписувала вільних агентів (Серхіо Агуеро, Мемфіс Депай, Ерік Гарсія) і не змогла домовитися з Жоржиньйо, який вибрав ПСЖ.