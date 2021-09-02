Клубу довелося пожертвувати Мессі і Грізманном

Барселона через важке фінансове становище минулого літа зуміла розвантажити платіжку на 145 мільйонів євро.

Про це повідомляє Marca.

Велика частина цієї суми припала на відхід Ліонеля Мессі в ПСЖ і повернення Антуана Грізманна в Атлетіко. Клуб сподівався позбутися ще й Філіппе Коутінью, але підписати бразильця охочих не знайшлося.

Новий президент клубу Жоан Лапорта сподівається, що це буде першим кроком до відновлення фінансової стабільності.

Через економічну ситуацію Барселона влітку в основному підписувала вільних агентів (Серхіо Агуеро, Мемфіс Депай, Ерік Гарсія) і не змогла домовитися з Жоржиньйо, який вибрав ПСЖ.