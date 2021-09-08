Мемфіс Депай може спробувати замінити Ліонеля Мессі у Барселоні.

Про це заявив головний тренер команди Рональд Куман.

"Це було серйозне потрясіння для всіх. Плани на сезон розроблялися з урахуванням знаходження Лео в команді. Мессі був дуже мотивований. Боляче втратити найкращого гравця світу ось так. Пішов не просто Мессі - пропав символ клубу.

Без сумніву, Мемфіс Депай може спробувати замінити Ліонеля. У нього є те, що необхідно для успіху тут: індивідуальність і характер. У ньому є щось особливе", - зазначив Мессі.