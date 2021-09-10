Каміл Глік звинувачений у расизмі за боротьбу в штрафному майданчику

Футбольна асоціація Польщі заперечує звинувачення

Джерело - Чемпіон.

ФІФА відкрила розгляд по частині расизму в епізоді у штовханні Каміла Гліка з Кайлом Вокером в штрафному майданчику під час матчу збірних Польщі та Англії (1:1).

Про це повідомляє Sky Sports.

Після інциденту на полі відбулася невелика сутичка, в результаті якої Каміл Глік і Гаррі Магуайр отримали по жовтій картці.

"Ми починаємо розуміти, що сталося", - заявив на післяматчевій пресконференції Саутгейт. Коли його запитали про інцидент знову, він відповів: "Ми намагаємося з'ясувати, що саме сталося, і коли ми дізнаємося більше, ми дамо знати людям". Пресаташе Футбольної асоціації Польщі відповів: "Я розмовляв з нашими гравцями, і вони повністю заперечують наявність расизму. Це був нормальний футбольний епізод. Пристрасті розпалилися. При виконанні штрафного, між Гліком і Вокером відбулася деяка штовханина. Було багато напруги і тиску, але не було расизму".

Нагадаємо, що напередодні в Англії засудили до 4 місяців умовного ув'язнення чоловіка, який написав образливий расистський пост у фейсбуці про Санчо, Решфорда і Сака, які промазали пенальті у фіналі Євро-2021.