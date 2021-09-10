Захисника збірної Німеччини визнали винним у справі щодо домашного насильства

Джерело - sport.ua.
Захисника збірної Німеччини та Ліона Жерома Боатенга визнали винним у справі щодо домашнього насильства.
Про це повідомляє Bild.
33-річний футболіст повинен заплатити своїй колишній дівчині 1.8 млн євро в якості моральної шкоди.
Відзначимо, що Боатенгу загрожував п'ятирічний тюремний термін.
У 2018-му році Боатенг під час відпустки на Карибських островах вдарив свою дівчину під час сварки.
Нагадаємо, що цього літа після багатьох років в Баварії німецький захисник перебрався до Ліона.