Захисника збірної Німеччини визнали винним у справі щодо домашного насильства

Боатенг уникнув тюремного ув'язнення

Захисника збірної Німеччини та Ліона Жерома Боатенга визнали винним у справі щодо домашнього насильства.

Про це повідомляє Bild.

33-річний футболіст повинен заплатити своїй колишній дівчині 1.8 млн євро в якості моральної шкоди.

Відзначимо, що Боатенгу загрожував п'ятирічний тюремний термін.

У 2018-му році Боатенг під час відпустки на Карибських островах вдарив свою дівчину під час сварки.

Нагадаємо, що цього літа після багатьох років в Баварії німецький захисник перебрався до Ліона.