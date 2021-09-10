 Захисника збірної Німеччини визнали винним у справі щодо домашного насильства | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Захисника збірної Німеччини визнали винним у справі щодо домашного насильства

Сьогодні 11:25 196 0
Боатенг уникнув тюремного ув'язнення
Захисника збірної Німеччини визнали винним у справі щодо домашного насильства
#Боатенг, #Ліон

Джерело - sport.ua.

Захисника збірної Німеччини та Ліона Жерома Боатенга визнали винним у справі щодо домашнього насильства.

Про це повідомляє Bild.

33-річний футболіст повинен заплатити своїй колишній дівчині 1.8 млн євро в якості моральної шкоди.

Відзначимо, що Боатенгу загрожував п'ятирічний тюремний термін.

У 2018-му році Боатенг під час відпустки на Карибських островах вдарив свою дівчину під час сварки.

Нагадаємо, що цього літа після багатьох років в Баварії німецький захисник перебрався до Ліона.

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