Стала відома доля скандального матчу Ніцца - Марсель

Джерело - isport.ua.
Дисциплінарна комісія професійної ліги Франції прийняла рішення з приводу поєдинку Ніцца - Марсель, який проходив в рамках третього туру чемпіонату Франції.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Нагадаємо, в кінцівці зустрічі за рахунку 0:1 на користь Марселя на поле вибігли уболівальники орлів, які атакували гравців гостей. Марсель прийняв рішення покинути поле і не догравати поєдинок.
Після тривалого розгляду були прийняті наступні рішення:
- матч Ніцца - Марсель буде переграний на нейтральному полі
- з Ніцци зняли два очки і одне умовно
- найближчі три матчі Ніцца проведе без уболівальників
- тренер Марселя з фізпідготовки Пабло Фернандес дискваліфікований до 30 червня 2022 року
- захисник Марселя Альваро Гонсалес дискваліфікований на дві гри
- півзахисник Марселя Дімітрі Паєт дискваліфікований на один матч.