Стала відома доля скандального матчу Ніцца - Марсель

Команди переграють поєдинок

Дисциплінарна комісія професійної ліги Франції прийняла рішення з приводу поєдинку Ніцца - Марсель, який проходив в рамках третього туру чемпіонату Франції.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Нагадаємо, в кінцівці зустрічі за рахунку 0:1 на користь Марселя на поле вибігли уболівальники орлів, які атакували гравців гостей. Марсель прийняв рішення покинути поле і не догравати поєдинок.

Після тривалого розгляду були прийняті наступні рішення:

- матч Ніцца - Марсель буде переграний на нейтральному полі

- з Ніцци зняли два очки і одне умовно

- найближчі три матчі Ніцца проведе без уболівальників

- тренер Марселя з фізпідготовки Пабло Фернандес дискваліфікований до 30 червня 2022 року

- захисник Марселя Альваро Гонсалес дискваліфікований на дві гри

- півзахисник Марселя Дімітрі Паєт дискваліфікований на один матч.