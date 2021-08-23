У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами

Джерело - Чемпіон.

Дикий випадок стався у чемпіонаті Франції під час матчу Ніцца - Марсель - бійка між фанати господарів і футболістами Марселя.

Фанати кидали пляшки в гравця Марселя Дімітрі Пайета, одна із них влучила в футболіста. Півзахисник Пайет кинув назад уболівальникам і тут почалося справжнє безумство. Фанати прорвалися на поле та влаштували бійку.

Після зупинки гри гравці Марселя показали наслідки бійки.

Суддя зупинив гру, а коли поєдинок було відновлено, футболісти Марселя відмовились виходити на поле. Марселю загрожує технічна поразка - 3:0.

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