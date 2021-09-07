Очікується, що на поєдинку буде присутній одна тисяча українських фанатів

Джерело - УАФ.

Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться за присутності уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Місцева влада дозволила заповнити трибуни стадіону в Плзені на 50 відсотків.

Місткість Дусан Арени - 11 тисяч уболівальників. Таким чином, поєдинок між Чехією і Україною зможуть відвідати 5,5 тисяч глядачів.

Очікується, що на матчі в Плзені буде присутній одна тисяча українських уболівальників.

Раніше, Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії.

Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться 8 вересня, початок о 21:45.