Джерело - УАФ.
Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться за присутності уболівальників.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Місцева влада дозволила заповнити трибуни стадіону в Плзені на 50 відсотків.
Місткість Дусан Арени - 11 тисяч уболівальників. Таким чином, поєдинок між Чехією і Україною зможуть відвідати 5,5 тисяч глядачів.
Очікується, що на матчі в Плзені буде присутній одна тисяча українських уболівальників.
Раніше, Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії.
Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться 8 вересня, початок о 21:45.