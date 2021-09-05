Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії

Збірна України 8 вересня зіграє товариський матч зі збірною Чехії

Тренерський штаб збірної України після матчу з Францією здійснив ротацію у національній команді перед товариським матчем з Чехією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У розташування свої клубів повернулося сім гравців - Андрій Пятова, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.

Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з Шахтаря та Владислав Кочергін і Сергій Булеца з Зорі.

Важливо: Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

Склад збірної України на товариський матч із Чехією

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва — Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фегервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022.