Гравця збірної США достроково відправили назад до Ювентуса

Маккенні не дотримувався COVID-протоколу

Джерело - Чемпіон.

Збірна США повернула Вестона Маккенні назад до Ювентуса за порушення антикоронавірусних правил.

Про це повідомляє espn.com.

Рішення відправити футболіста назад в Ювентус прийняв головний тренер Грегг Берхалтер. Таким чином, хавбек не зіграє з Гондурасом у кваліфікації ЧС-2022.

У минулому сезоні Маккенні провів за Ювентус 46 матчів, забив 6 голів і віддав 3 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 мільйонів євро.

Раніше, Ювентус планує наступного літа підписати Погба.