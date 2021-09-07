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Гравця збірної США достроково відправили назад до Ювентуса

Сьогодні 22:25 183 0
Маккенні не дотримувався COVID-протоколу
Гравця збірної США достроково відправили назад до Ювентуса
Фото Getty Images
#Маккенні, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Збірна США повернула Вестона Маккенні назад до Ювентуса за порушення антикоронавірусних правил.

Про це повідомляє espn.com.

Рішення відправити футболіста назад в Ювентус прийняв головний тренер Грегг Берхалтер. Таким чином, хавбек не зіграє з Гондурасом у кваліфікації ЧС-2022.

У минулому сезоні Маккенні провів за Ювентус 46 матчів, забив 6 голів і віддав 3 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 мільйонів євро.

Раніше, Ювентус планує наступного літа підписати Погба.

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