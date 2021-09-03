Поль Погба наступного року може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба знову опинився у списку інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

Ювентус продовжує стежити за ситуацією навколо Погба та спробує підписати його влітку 2022 року.

Керівництво "старої синьйори" розуміє, що здійснити трансфер француза буде складно. Його контракт з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2022 року, а одним із претендентів на хавбека є мадридський Реал. "Червоні дияволи" також мають намір втримати свою зірку.

Раніше повідомлялося, що Погба хоче перейти у Реал.