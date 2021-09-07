Дубінчак: Ще не сказав останнє слово в Динамо

Захисник Динамо, який виступає на правах оренди за Дніпро-1, Владислав Дубінчак має намір пробитися до основної команди киян.

Про це він заявив порталу ПроФутбол Digital.

"Я ще не сказав останнє слово в Динамо, хочу спробувати себе там. Якщо не вийде, а я готовий і до цього варіанту - піти. Можливо не відразу в Європу, а в якийсь хороший український клуб. А потім все одно виїхати в Європу, 100% хочу себе там спробувати і спробувати заявити про себе ", - сказав Дубінчак.