Циганков очолив рейтинг найдорожчих гравців УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Став відомий новий рейтинг найдорожчих гравців чемпіонату України з футболу.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Аналітики склали новий рейтинг найдорожчих гравців нашого чемпіонату.
ТОП- 10 найдорожчих футболістів УПЛ:
1. Віктор Циганков (Динамо) - 25 млн євро
2. Манор Соломон (Шахтар) - 20 млн євро
3. Додо (Шахтар) - 20 млн євро
4. Тете (Шахтар) - 20 млн євро
5. Віталій Миколенко (Динамо) - 17 млн євро
6. Педрінью (Шахтар) - 17 млн євро
7. Ілля Забарний (Динамо) - 11 млн євро
8. Микола Матвієнко (Шахтар) - 11 млн євро
9. Марлон (Шахтар) - 10 млн євро
10. Лассіна Траоре (Шахтар) - 9 млн євро