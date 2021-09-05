Калиниченко: Без Зінченка гра збірної України стала більш вертикальною

Збірна України зіграла хороший матч проти національної команди.

Про це розповів колишній гравець збірної України Максим Калиниченко.

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"Хороша гра від України, але знову лише нічия. Без Зіни гра стала більш вертикальною і мені це сподобалося. Ярмола розумник, б'ється як лев. Зі Стьопою стало спокійніше в центрі. Чекаю 3 перемоги і таку ж мертву Францію далі. Всі молодці", - відзначив Калиниченко.