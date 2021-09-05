Визначився найкращий гравець матчу Україна - Франція

Стали відомі найкращі гравці матчу Україна - Франція

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла внічию з Францією.

Про це повідомляє WhoScored.

Найкращим гравцем зустрічі став півзахисник збірної України Микола Шапаренко - 7,3 бала. Футболіст відзначився голом, зробив 73 торкання м'яча і дві успішні обведення, виконав 54 передачі (96,3% точності).

Найгіршим же гравцем української команди став Руслан Маліновський (5,8), який вийшов на поле в останні 15 хвилин і заробив жовту картку.

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Півзахисник збірної Франції Поль Погба став найкращим гравцем своєї національної команди, набравши 7,3 бали.

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022.

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