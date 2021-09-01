Український півзахисник Тарас Степаненко пропустив матч проти Казахстану через отруєння.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Чому Степаненко й Зубков не потрапили до заявки? Це моє рішення. У нас попереду матч із Францією, повинна бути ротація. Степаненко отруївся, у нього вчора цілий день була температура. Зубков приїхав до нас дуже пізно. В останніх поєдинках Сашко зовсім не грав за Ференцварош", - відзначив Петраков.