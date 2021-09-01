 Степаненко пропустив матч проти Казахстану через отруєння | Футбол | Champion.com.ua
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Степаненко пропустив матч проти Казахстану через отруєння

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Степаненко пропустив матч проти Казахстану через отруєння
Степаненко пропустив матч проти Казахстану через отруєння
Фото - УАФ
#Степаненко, #Петраков, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Тарас Степаненко пропустив матч проти Казахстану через отруєння.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Чому Степаненко й Зубков не потрапили до заявки? Це моє рішення. У нас попереду матч із Францією, повинна бути ротація. Степаненко отруївся, у нього вчора цілий день була температура. Зубков приїхав до нас дуже пізно. В останніх поєдинках Сашко зовсім не грав за Ференцварош", - відзначив Петраков.

Пресаташе національної команди Олександр Гливинський розповів, що Тарас Степаненко пропустив матч з казахами через отруєння сендвічами.

За інформацією Чемпіона, у Степаненка легке отруєння. Гравець повинний відновитися до матчу проти Франції.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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