Стала відома заявка Шахтаря на матч-відповідь проти Монако

У списку всі найсильніші футболісти

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з Монако розраховує на 24 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Заявка гірників:

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Тимур Пузанков;

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью;

Нападники: Дентіньйо, Траоре, Данило Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, що поєдинок в Харкові між Шахтарем і Монако розпочнеться 25 серпня о 22:00. Перша зустріч завершилася перемогою віцечемпіона України з рахунком 1:0.