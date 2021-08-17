 Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Петраков став головним тренером збірної України
Сьогодні 01:09 518
Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 01:14 2824 7
Шериф Вернидуба розгромив Динамо, Зальцбург переграв Брондбю у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 572
Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1659
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар 0:1. Як це було
Вчора 23:50 32333 1
Баварія виграла Суперкубок Німеччини
Вчора 23:27 301
ЛЧ. Монако - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:35 3894
Захисник Динамо може перейти до російського клубу
Вчора 22:09 1161
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 21:49 9467
УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу
Вчора 19:25 878
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
Вчора 22:48 705
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
Вчора 22:20 321
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 1008 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
Вчора 15:25 1765
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
Вчора 14:19 1669 1
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
16.08.2021 17:27 4540
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
16.08.2021 15:06 6194 2
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
16.08.2021 13:07 1986
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
16.08.2021 11:47 663
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис Андрій Дунець
16.08.2021 11:33 990
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:51 1659 0
Педрінью забив єдиний гол у матчі
Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
#Монако, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді зустрічався з Монако.

Донецька команда завдяки голу Педрінью на 19-ій хвилині вийшла вперед. Через сім хвилин голкіпер гірників Трубін парирував удар Єддера. Наприкінці першого тайму Трубін ще раз виручив команду після удару Чуамені. На 82-ій хвилині матчу Трубін переправив удар Боаду у стійку воріт.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, фінал
17 серпня, перший матч

Монако - Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 19 Педрінью

Монако: Радослав Маєвський, Лоїк Бадьяшіл, Гільєрмо Маріпан, Желсон Мартінш (Крєпін Дьятта 67), Кайо Енріке, Олександр Головін (Софьян Діоп 60), Джібріль Сідібе, Віссам Бен Єддер (Майрон Боада 67), Юссуф Фофана (Жан Лукас 46), Орельєн Чуаемі, Кевін Фолланд

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон де Андраде (Тарас Степаненко 74), Маркос Антоніо, Тете (Марлос 89), Манор Соломон (Євген Коноплянка 66), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Данило Сікан 89), Педрінью (Алан Патрік 46)

Попередження: Тарас Степаненко 88, Алан Патрік 90

Коментарі ()