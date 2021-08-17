Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Педрінью забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді зустрічався з Монако.

Донецька команда завдяки голу Педрінью на 19-ій хвилині вийшла вперед. Через сім хвилин голкіпер гірників Трубін парирував удар Єддера. Наприкінці першого тайму Трубін ще раз виручив команду після удару Чуамені. На 82-ій хвилині матчу Трубін переправив удар Боаду у стійку воріт.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, фінал

17 серпня, перший матч

Монако - Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 19 Педрінью

Монако: Радослав Маєвський, Лоїк Бадьяшіл, Гільєрмо Маріпан, Желсон Мартінш (Крєпін Дьятта 67), Кайо Енріке, Олександр Головін (Софьян Діоп 60), Джібріль Сідібе, Віссам Бен Єддер (Майрон Боада 67), Юссуф Фофана (Жан Лукас 46), Орельєн Чуаемі, Кевін Фолланд

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон де Андраде (Тарас Степаненко 74), Маркос Антоніо, Тете (Марлос 89), Манор Соломон (Євген Коноплянка 66), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Данило Сікан 89), Педрінью (Алан Патрік 46)

Попередження: Тарас Степаненко 88, Алан Патрік 90