Бразильський клуб орендував півзахисника Ворскли

Луїзао повернувся на батьківщину

Джерело - ФК Ворскла.

Півзахисник Ворскли Луїзао продовжить кар'єру у бразильському клубі Баїя.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

23-річний футболіст підписав з новим клубом угоду на півтора року (до грудня 2022-го). Головна причина відходу бразильця - відсутність належної ігрової практики.

Луїзао перейшов у Ворсклу у серпні 2019 року з Порту на правах оренди, а вже за рік став повноцінним гравцем команди Юрія Максимова. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, Ворскла переграла Металіст 1925 у 5 турі УПЛ.