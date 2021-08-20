УПЛ. Ворскла переграла Металіст 1925 у 5 турі

Господарі забили по голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла вдома перемогла Металіст 1925.

У першому таймі матчу Чеснаков скористався передачею Скляра та відкрив рахунок. Після перерви автогол Ткачука призвів до подвоєння рахунку.

Чемпіонат України - УПЛ

5 тур, 20 серпня

Ворскла - Металіст 1925 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Чеснаков, 2:0 - 55 Ткачук (авт)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу (Богдан Кушніренко 90), Олександр Скляр (Владислав Вакула 72), Олів'є Тілль (Іван Нестеренко 88), Руслан Степанюк, Йоонас Тамм, Володимир Чеснаков, Артем Челядін, Ібрахім Кане (Іван Пешич 90), Валерій Бондаренко (Сергій Яворський 90)

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Віталій Єрмаков, Юрій Батюшин (Максим Задерака 64), Артур Западня (Сергій Ченбай 83), Євген Протасов (Антон Савін 70), Владислав Дмитренко (Андрій Ременюк 64), Михайло Шершень, Артем Габелок (Дмитро Кравченко 83), Євген Ткачук, Фабіньо, Дмитро Криськів

Попередження: Ігор Пердута 35, Наджиб Якубу 72, Руслан Степанюк 82 - Фабіньо 66, Андрій Ременюк 83, Антон Савін 87

Нереалізоване пенальті: Юрій Батюшин 47

Нагадаємо, Верес та Ворскла не виявили сильнішого у 4 турі УПЛ.