Джерело - ТК Футбол.
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков не хоче згадувати про тріумф на молодіжному ЧС-2019 серед команд U-20.
Про це заявив сам фахівець.
"Я не конфліктна людина. Всі ж люди різні, якщо я у свої 64 роки почну перероблятися - це буде вже не Саша Петраков. Я вже забув тріумф на молодіжному Чемпіонаті світу. Це минуле. Я не хочу повертатися. Я не хочу це навіть згадувати. Це було і пройшло. Якщо будеш пам'ятати, жити на цьому багажі - нічого не вийде далі. Я перегорнув сторінку - рухаюся далі. Якщо я б це говорив, що виграю Чемпіонат світу - я б нічого не виграв. Ми виграли. Команда виграла.
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Хлопці, в першу чергу, мій тренерсько-адміністративний штаб, керівництво УАФ, керівництво всіх клубів, президенти клубів, тренери всіх клубів. Це спільна перемога всього нашого футболу. Це не моя. Я говорю щиро і чесно. Знаєте, інший сидить і говорить: "Я-я!" Ні, цього б нічого не було, тільки було Ми", - сказав Петраков.