Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков не хоче згадувати про тріумф на молодіжному ЧС-2019 серед команд U-20.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не конфліктна людина. Всі ж люди різні, якщо я у свої 64 роки почну перероблятися - це буде вже не Саша Петраков. Я вже забув тріумф на молодіжному Чемпіонаті світу. Це минуле. Я не хочу повертатися. Я не хочу це навіть згадувати. Це було і пройшло. Якщо будеш пам'ятати, жити на цьому багажі - нічого не вийде далі. Я перегорнув сторінку - рухаюся далі. Якщо я б це говорив, що виграю Чемпіонат світу - я б нічого не виграв. Ми виграли. Команда виграла.