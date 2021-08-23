Петраков - про Марлоса і Мораеса: Дякую, що допомогли, але далі повинні грати наші хлопці

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков знайде заміну віковим гравцям донецького Шахтаря Марлосу та Мораесу.

Про це заявив сам фахівець.

"Марлос дуже допоміг свого часу збірної і Андрію Шевченку. Хлопець прийшов - технічне оснащення, бачення, у нього м'яч тримався, все інше... Але дуже допоміг саме в той час.

Але зараз виходити на заміну на 15 хвилин, підтримувати темп - я закрию дорогу молодому футболісту. Я - не націоналіст, але ви розумієте, про що я говорю.

Мораесу буде 35 років, Марлосу - 34. Величезна вдячність, що допомогли, але у нас є наші хлопці - вони повинні далі грати", - сказав Петраков.