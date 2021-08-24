Забарний потрапив до ТОП-20 найкращих тінейджерів світу

Гравця включили до престижного рейтингу CIES

Джерело - Чемпіон.

18-річний гравець Динамо Ілля Забарний увійшов до рейтингу найкращих футболістів світу, яким ще не виповнилося 20 років.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Захисник Динамо посідає 20-те місце. На першій сходинці хавбек Барселони Педрі. Далі розташувалися Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед), Нуну Мендеш (Спортінг), Раян Гравенберх (Аякс), Матеус Мартінеллі (Флуміненсе) та інші.

Рейтинг складають, враховуючи ігри футболіста в офіційних матчах дорослих команд протягом року (кількість хвилин, враховуючи силу клубу і турніру, в якому він бере участь).

Нагадаємо, Динамо розгромило Десну у 5 турі УПЛ.