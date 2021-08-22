 УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі
Сьогодні 23:21 310
УПЛ. Маріуполь - Зоря 3:4. Огляд матчу
Сьогодні 22:40 132
УПЛ. Олександрія перемогла Колос у 5 турі
Сьогодні 21:25 281
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Сьогодні 20:32 375
Збірна України пробилась у чвертьфінал European Nations Cup PES 2021
Сьогодні 19:29 568
УПЛ. Зоря перестріляла Маріуполь у 5 турі
Сьогодні 18:52 818
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Сьогодні 17:57 2270
Збірна України стартувала з нічиєї на домашньому Євро
Сьогодні 14:28 2192
Українські веслувальниці завоювали чотири медалі на світовому Суперкубку
Сьогодні 13:09 773
Родрігес хоче піти з Динамо в Салернітану
Сьогодні 12:09 2145
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна Андрій Твердохліб
Сьогодні 23:40 178
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 23:15 189
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:57 374
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:32 372
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:12 1155
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:57 2256
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку Андрій Дунець
Вчора 18:00 1449
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка Андрій Дунець
Вчора 17:00 1716
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
Вчора 16:35 746
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
Вчора 16:00 3331
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
Вчора 15:00 5376 5
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
Вчора 14:16 1229 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
Вчора 12:49 2750
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 2578
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
Вчора 10:30 19277
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
Вчора 09:09 10739
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу Valeriy Ruchka
20.08.2021 13:30 2596
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару Valeriy Ruchka
20.08.2021 12:25 1449
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо Valeriy Ruchka
20.08.2021 11:16 2757
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її Valeriy Ruchka
20.08.2021 10:39 1972
Прямі трансляції
Навколо спорту

УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі

Сьогодні 23:21 310 0
Дубль оформив Віталій Буяльський
УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі
#Динамо, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 5 турі УПЛ вдома обіграло Десну.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь київського клубу.

Відзначимо, що для Десни це перша поразка у поточному розіграші УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 22 серпня

Динамо - Десна 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Буяльський, 2:0 - 37 Циганков (пен), 3:0 - 57 Буяльський, 4:0 - 79 Завійський (автогол)

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота (Тимчик, 67), Забарний, Кедзьора, Сидорчук (Шепелєв, 67), Шапаренко, Буяльський, Антюх (Леднєв, 78), Циганков (Караваєв, 68), Гармаш (Шкурін, 46).

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровський, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицький (Дегтярьов, 86), Калитвинцев, Картушов, Завійський, Безбородько (Будківський, 46).

Попередження: Буяльський (35), Шапаренко (55), Забарний (84), Тимчик (90) - Домбровський (4), Завійський (45+2)

Раніше, Зоря перестріляла Маріуполь.

Коментарі ()