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Бойко та Циганков у старті Динамо на матч проти Десни

Сьогодні 21:10 369 0
Стартові склади команд
Бойко та Циганков у старті Динамо на матч проти Десни
#Динамо, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі УПЛ Динамо прийме Десну.

Стартові склади:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Антюх, Циганков, Гармаш

Запас: Нещерет, Тимчик, Сідклей, Шепелев, Караваєв, Лєднєв, Де Пена, Кулач, Шкурін

Десна: Литовка, Масалов, Цимбалюк, Сафронов, Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько

Запас: Мисак, Болбат, Дем'яненко, Селін, Дегтярьов, Шевцов, Будковський

Для Антюха цей матч стане дебютним у футболці Динамо. 

Матч розпочнеться о 21:30.

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