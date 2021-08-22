Бойко та Циганков у старті Динамо на матч проти Десни

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі УПЛ Динамо прийме Десну.
Стартові склади:
Динамо: Бойко, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Антюх, Циганков, Гармаш
Запас: Нещерет, Тимчик, Сідклей, Шепелев, Караваєв, Лєднєв, Де Пена, Кулач, Шкурін
Десна: Литовка, Масалов, Цимбалюк, Сафронов, Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько
Запас: Мисак, Болбат, Дем'яненко, Селін, Дегтярьов, Шевцов, Будковський
Для Антюха цей матч стане дебютним у футболці Динамо.
Матч розпочнеться о 21:30.