Бойко та Циганков у старті Динамо на матч проти Десни

Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі УПЛ Динамо прийме Десну.

Стартові склади:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Антюх, Циганков, Гармаш

Запас: Нещерет, Тимчик, Сідклей, Шепелев, Караваєв, Лєднєв, Де Пена, Кулач, Шкурін

Десна: Литовка, Масалов, Цимбалюк, Сафронов, Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький, Калитвинцев, Арвеладзе, Безбородько

Запас: Мисак, Болбат, Дем'яненко, Селін, Дегтярьов, Шевцов, Будковський

Для Антюха цей матч стане дебютним у футболці Динамо.

Матч розпочнеться о 21:30.