Джерело - football24.ua.
Коментатор міжнародного медіасервісу MEGOGO Вадим Скічко готовий позичити 100 гривень на українську трансляцію.
Про це заявив сам коментатор.
"До війни і навіть у перші її роки українці масово молилися на російських коментаторів - Уткіна, Гєніча і так далі за списком. Чи це комплекс меншовартості чи росіяни дійсно були кращими? Навіть не хочу оцінювати їхній рівень, тому що я з ними не знайомий. Ти мені назвав прізвища, я щось про них чув, тим паче, дехто із них приїжджав в Україну. Але для мене це нецікаво - сегмент, який я просто відсік. Хороші вони чи погані – мене не цікавить. Я їх не слухатиму в жодному випадку.
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Вчора я сміявся, зайшовши в Instagram після матчу за Суперкубок УЄФА. Бачу, один з українських футболістів виставляє фотографію, як дивиться Суперкубок на Матч ТВ. Мені стало смішно. Хотів йому написати: "Може тобі позичити 100 гривень на українську трансляцію, якщо ти погано заробляєш?" Але потім передумав. Якщо він у свої роки сам до цього не допетрав, я не буду його виховувати. Дивно дивитися закордонне, якщо є своє", - зазначив Скічко.