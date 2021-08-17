Коментатор міжнародного медіасервісу MEGOGO Вадим Скічко готовий позичити 100 гривень на українську трансляцію.

Про це заявив сам коментатор.

"До війни і навіть у перші її роки українці масово молилися на російських коментаторів - Уткіна, Гєніча і так далі за списком. Чи це комплекс меншовартості чи росіяни дійсно були кращими? Навіть не хочу оцінювати їхній рівень, тому що я з ними не знайомий. Ти мені назвав прізвища, я щось про них чув, тим паче, дехто із них приїжджав в Україну. Але для мене це нецікаво - сегмент, який я просто відсік. Хороші вони чи погані – мене не цікавить. Я їх не слухатиму в жодному випадку.