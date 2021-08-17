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Мороз: Гравці Чорноморця з кожною грою стають впевненішими

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Юрій Мороз прокоментував перемогу над Маріуполем
Мороз: Гравці Чорноморця з кожною грою стають впевненішими
#Маріуполь, #Чорноморець

Джерело - fcmariupol.com.

Чорноморець здобув важливу перемогу над Маріуполем в УПЛ.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Юрій Мороз.

"Дуже радий, що здобули перемогу. Це дуже важливо для хлопців. Якість гри хотілося б покращити. У нас були певні проблеми в грі. Маріуполь більше контролював м'яч, був більш впевненим на футбольному полі. Перший пропущений м'яч став для хлопців холодним душем, після якого вони отямилися, відчули гру і забили важливі м'ячі.

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Впевненість була, але... Ось той гол, який забив Авагімян, я не очікував. Слава Богу, що він у нас в команді грає. Ось цей момент я не очікував. А по суті ми готувалися до цієї гри. У Маріуполя міцна боєздатна молодь. Це міцна команда. Нам було важко. Грало багато молодих хлопців у двох командах, які роблять тільки перші кроки в Прем'єр-лізі. Їм потрібен час для того, щоб відчути швидкості, звикнути. Наші хлопці впоралися і здобули хай не впевнену, але хорошу перемогу.

З кожною грою хлопці стають впевненішими. У перших іграх переключитися з юнацького футболу на дорослий було важкувато. Особливо після перших двох турів, коли ми потрапили під хороший прес. Хлопці виконують хорошу роботу на тренуваннях, стараються, міцніють. Звичайно, хочеться, щоб цей процес йшов швидше.

Вийшла хороша бойова гра з обох сторін", - відзначив Мороз.

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