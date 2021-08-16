 УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі

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УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі
#Маріуполь, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги Маріуполь приймав одеський Чорноморець.

Гості святкували перемогу з рахунком 3:2.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 16 серпня

Маріуполь - Чорноморець 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Кулаков, 1:1 - 17 Михайленко, 1:2 - 46 Авагімян, 1:3 - 56 Путря (пен), 2:3 - 82 Мишньов (пен)

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Сергій Чоботенко, Владислав Клименко (Станіслав Микицей 46), Олег Очеретько (Денис Шостак 7), Дмитро Мишньов, Олексій Кащук (Богдан В'юнник 62), Михайло Хромей (Микита Петерман 46), Артур Микитишин (Дмитро Топалов 46), Марк Мампассі, Андрій Кулаков, Петро Стасюк

Чорноморець: Владислав Кучерук, Мохаммед Кадірі, Георгій Цітаішвілі, Ілля Путря, Артур Авагімян (Максим Брагару 73), Богдан Білошевський (Бека Вачіберадзе 46), Владислав Бугай (Владислав Ванат 66), Євген Ісаєнко (Юрій Тлумак 88), Денис Кузик, Валерій Дубко, Микола Михайленко (Сергій Кравченко 73)

Попередження: Денис Шостак 45, Марк Мампассі 55, Богдан В'юнник 77 - Ілля Путря 37, Георгій Цітаїшвілі 62

Раніше, Маріуполь підсилився двома гравцями Шахтаря.

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