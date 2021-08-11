Стали відомі пари 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шахтар зіграє з Монако

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі пари суперників плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22.

У фінальний раунд відбору головного єврокубкового турніру пробилися 12 команд, серед яких і донецький Шахтар.

А тираспольський Шериф, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб, зіграє проти загребського Динамо.

Всі пари плей-оф:

Шериф (Молдова) - Динамо Загреб (Хорватія)

Зальцбург (Австрія) - Брондбю (Данія)

Янг Бойз (Швейцарія) - Ференцварош (Угорщина)

Мальмe (Швеція) - Лудогорець (Болгарія)

Монако (Франція) - Шахтар (Україна)

Бенфіка (Португалія) - ПСВ (Нідерланди)

Перші матчі цієї стадії відбудуться 17 і 18 серпня. Поєдинки відбудуться 24 і 25 серпня.

Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.