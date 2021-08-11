Стали відомі пари 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі всі пари суперників плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22.
У фінальний раунд відбору головного єврокубкового турніру пробилися 12 команд, серед яких і донецький Шахтар.
А тираспольський Шериф, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб, зіграє проти загребського Динамо.
Всі пари плей-оф:
Шериф (Молдова) - Динамо Загреб (Хорватія)
Зальцбург (Австрія) - Брондбю (Данія)
Янг Бойз (Швейцарія) - Ференцварош (Угорщина)
Мальмe (Швеція) - Лудогорець (Болгарія)
Монако (Франція) - Шахтар (Україна)
Бенфіка (Португалія) - ПСВ (Нідерланди)
Перші матчі цієї стадії відбудуться 17 і 18 серпня. Поєдинки відбудуться 24 і 25 серпня.
Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.