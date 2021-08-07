Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар у третьому турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з Олександрією.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Степаненко, Майкон, Дентіньо, Марлос, Мудрик, Патрік, Матвієнко, Корнієнко
Запасні: Пятов, Кривцов, Марлон, Антоніо, Тете, Траоре, Судаков, Конопля, Педріньо
Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Спінеллі, Третьяков, Мірошніченко, Одарюк, Демченко, Цуріков, Копина, Дубра
Запасні: Горох, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Кожушко, Рибалка, Новіков, Устименко
Поєдинок розпочнеться о 19:30.