Поєдинок розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у третьому турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з Олександрією.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Степаненко, Майкон, Дентіньо, Марлос, Мудрик, Патрік, Матвієнко, Корнієнко

Запасні: Пятов, Кривцов, Марлон, Антоніо, Тете, Траоре, Судаков, Конопля, Педріньо

Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Спінеллі, Третьяков, Мірошніченко, Одарюк, Демченко, Цуріков, Копина, Дубра

Запасні: Горох, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Кожушко, Рибалка, Новіков, Устименко

Поєдинок розпочнеться о 19:30.