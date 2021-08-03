Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Актуально: Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів
Грецький ПАОК сенсаційно поступився ірландському Богеміансу, а люксембурзька Фола переграла Лінфілд з Північної Ірландії.
Ліга конференцій
Кваліфікація, 3 раунд
3 серпня
Богеміанс - ПАОК 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Кут, 2:0 - 53 Кут, 2:1 - 78 Олівейра
Лінфілд - Фола 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Чадвік, 1:1 - 69 Бенсі, 1:2 - 89 Карон
Раніше ГІК та Нефтчі не виявили сильнішого в кваліфікації Ліги Європи.