 ПАОК поступився Богеміансу. Результати матчів Ліги конференцій | Футбол | Champion.com.ua
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ПАОК поступився Богеміансу. Результати матчів Ліги конференцій

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У кваліфікації до Ліги чемпіонів Шахтар переграв Генк
ПАОК поступився Богеміансу. Результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #ПАОК, #Богеміанс, #Фола, #Лінфілд

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

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Грецький ПАОК сенсаційно поступився ірландському Богеміансу, а люксембурзька Фола переграла Лінфілд з Північної Ірландії.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 3 раунд
3 серпня

Богеміанс - ПАОК 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Кут, 2:0 - 53 Кут, 2:1 - 78 Олівейра

Лінфілд - Фола 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Чадвік, 1:1 - 69 Бенсі, 1:2 - 89 Карон

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