Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів

Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь "гірників"

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу на виїзді над Генком у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь "гірників". Пол Онуачу зумів відкрити рахунок наприкінці першого тайму, проте на початку другої половини гри ударом з пенальті Тете відновив паритет. Переможний гол забив Алан Патрік на 81-й хвилині матчу.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, 3-раунд

3 серпня

Генк - Шахтар 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Онуачу, 1:1 - 62 Тете (П), 1:2 - 81 Патрік

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон, Антоніо(Степаненко 73), Тете(Ісмаїлі 64), Соломон(Патрік 46), Матвієнко(64), Траоре(Дентіньо 86), Педріньйо

Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Дентіньо

Генк: Вандевордт, Муньос, Садік, Лукумі, Артеага, Ндайішіміє(Торстведт 67), Хейнен, Грошовскі(Ейтінг 83), Бонгонда, Іто, Онуачу(Дессерс 82)

Запасні: Шамбаре, Лейсен, Маккензі, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтінг, Ойл, Пейнтсіл, Немет, Торстведт, Куеста

Жовті картки: Педріньйо 50, Муньос 63, Марлон 66, Майкон 68, Торстведт 70

Матч-відповідь відбудеться 10 серпня, на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, Монако перемогло Спарту.