Сабо: Монако слабший за Шахтар, а Зоря і Колос програють

Донецькому Шахтарю у кваліфікації Ліги чемпіонів під силу пройти Монако (або Спарту) та бельгійський Генк.

Про це заявив колишній тренер Йожеф Сабо.

"Що Монако, що Спарта - хороші команди. Але останнім часом французький клуб нічого не вигравав, команда слабша за Шахтар. Але треба ще пройти Генк. Будемо всі вболівати за Динамо і Шахтар.

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Думаю, що Рапід виграє в Зорі. Не подобається мені гра луганського клубу. Не знаю, що там робить Скрипник, але і в цьому році, і в минулому команда стартувала з поразки в УПЛ.

Колосу треба спочатку у Караганди виграти, а у них непогана команда. Не думаю, що Колос пройде Шахтар", - сказав Сабо.