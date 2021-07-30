Динамо виграло боротьбу за Діалло у французьких та бельгійських клубів

Гравець обрав Динамо

Півзахисник Самба Діалло обрав Динамо перед декільком клубам Бельгії та Франції.

Про це повідомляє журналіст Ассан Гуйє.

У своїх рядах 18-річного півзахисника хотіли бачити Лілль, Ренн, Андерлехт і Страсбург. Але в підсумку боротьбу за футболіста виграло Динамо, з яким Діалло підписав контракт на 3 роки.

Діалло - вихованець однієї з сенегальських футбольних академій і футболіст юнацької збірної своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.

Динамо в міжсезоння підписало вже чотирьох новачків – Дениса Антюха з Колоса, Іллю Шкуріна з ЦСКА Москва (оренда), вільного агента Владислава Кулача та Еріка Раміреса зі словацького ДАК.