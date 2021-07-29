 Динамо підписало сенегальського півзахисника | Футбол | Champion.com.ua
Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня
Сьогодні 15:02 3626
Ворскла поступилася КуПСу та покинула Лігу конференцій
Сьогодні 21:33 702 2
Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо
Сьогодні 19:56 1121
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 30 липня
Сьогодні 18:00 2030
Раптово помер український рекордсмен
Сьогодні 17:40 2338
Зозуля перейшов у португальський клуб
Сьогодні 17:25 5530
Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня
Сьогодні 17:00 787
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 16:53 12163 10
Амосов претендує на титул найкращого бійця MMA у світі
Сьогодні 16:31 2155
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
Сьогодні 16:19 7278
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
Вчора 17:48 1275
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
Вчора 15:18 2949 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 1654
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
Вчора 11:18 4471 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 1678
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
Вчора 10:18 16444
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Вчора 08:36 807
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 2852
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 15689
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
27.07.2021 22:27 1212 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Динамо підписало сенегальського півзахисника - ЗМІ

Сьогодні 22:26 351 0
Динамо підписало чергового гравця
Динамо підписало сенегальського півзахисника - ЗМІ
Фото Getty Images
#Діалло

Джерело - football24.ua.

Сенегальський хавбек Самба Діалло став гравцем Динамо.

Про це повідомив журналіст Сайку Сейді.

Гравець підписав контракт терміном на 3 роки. Наразі  офіційного підтвердження переходу Діалло поки немає.

Навесні Діалло вже був на перегляді в Динамо. Тоді біло-сині не уклали з півзахисником угоду через хворобу гравця і відклали питання про його можливе підписання до літа.

Діалло - вихованець однієї з сенегальських футбольних академій і футболіст юнацької збірної своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.

Динамо в міжсезоння підписало вже чотирьох новачків – Дениса Антюха з Колоса, Іллю Шкуріна з ЦСКА Москва (оренда), вільного агента Владислава Кулача та Еріка Раміреса зі словацького ДАК.

Коментарі ()