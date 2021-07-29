Динамо підписало чергового гравця

Сенегальський хавбек Самба Діалло став гравцем Динамо.

Про це повідомив журналіст Сайку Сейді.

Гравець підписав контракт терміном на 3 роки. Наразі офіційного підтвердження переходу Діалло поки немає.

Навесні Діалло вже був на перегляді в Динамо. Тоді біло-сині не уклали з півзахисником угоду через хворобу гравця і відклали питання про його можливе підписання до літа.

Діалло - вихованець однієї з сенегальських футбольних академій і футболіст юнацької збірної своєї країни, яку представляв на рівні команд U-20 і U-17.

Динамо в міжсезоння підписало вже чотирьох новачків – Дениса Антюха з Колоса, Іллю Шкуріна з ЦСКА Москва (оренда), вільного агента Владислава Кулача та Еріка Раміреса зі словацького ДАК.