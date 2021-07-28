 Комітет арбітрів УАФ пояснив вилучення гравців Альянса у матчі з Металістом | Футбол | Champion.com.ua
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Комітет арбітрів УАФ пояснив вилучення гравців Альянса у матчі з Металістом

Вчора 23:12 371 0
Комітет арбітрів УАФ вважає обидва видалення в матчі Альянс - Металіст справедливими
Комітет арбітрів УАФ пояснив вилучення гравців Альянса у матчі з Металістом
#Альянс, #Металіст

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу пояснив вилучення двох футболістів Альянсу у матчі 1 туру Першої ліги проти Металіста.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Перше вилучення:

Гравець №4 ФК Альянс скоїв порушення/фол (поштовх суперника №12 в спину), у безпосередній близькості від власної штрафної площі, коли той контролював м’яч та очевидно рухався в напрямку воріт суперника. Згідно з вимогами чинних Правил гри та відповідних критеріїв, порушення в подібних ігрових ситуаціях мають трактуватися як ЗОГМ та каратися штрафним ударом і червоною карткою для порушника. Дії та прийняті рішення арбітром у цьому ігровому епізоді були справедливими та такими, що відповідають вимогам чинних Правил гри.

Важливо: Клуб Альянс знімається з Першої ліги

Друге вилучення:

Гравець №11 ФК Альянс, маючи жовту картку, скоїв порушення/фол (затримав суперника №94 руками) у безпосередній близькості від власних воріт, коли він намагався спрямувати м’яч у ворота суперника, що летів на рівні його голови. Дії та прийняті арбітром рішення відповідають вимогам чинних Правил гри та очікуваному рівню арбітражу. У подібних ігрових ситуаціях неправомірні дії руками захисника №11 ФК Альянс мають трактуватися як ЗПА та каратися штрафним ударом і жовтою карткою для порушника, яка була другою, що призвела до його вилучення з поля.

Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям та пригрозив зняти команду з чемпіонату

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